اقتصادي عن تحويل السيارات للغاز: يوفر نقدا أجنبيا ويحافظ على البيئة

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن المواطن هو المستفيد الأول من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سواء أكانت لديه سيارة خاصة أو كان سائقا للتاكسي أو ميكروباص، إذ سيستخدم ما سيوفره في تحسين مستوى معيشته، لافتًا إلى أن الحكومة تسفيد من هذا التحويل، حيث تستورد نحو 40% من احتياجاتها من البنزين وذلك بالنقد النقدي، كما تتحمل وزارة المالية بعض المصروفات.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الميزان التجاري سيستفيد أيضًا من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ ستقل واردات الدولة المصرية من البنزين، أي أن العجز في الميزان سيقل كثيرًا، «هذا التوفير سيقدر بعدة مليارات جنيه خلال 5 سنوات».

وتابع، بأن قطاعات النشاط الاقتصادي في مصر ستسفيد أيضًا من هذه العملية وبخاصة تلك القطاعات المرتبطة بتحويل السيارات من البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي، «مصر تمتلك 209 محطة غاز ونريد زيادة هذا العدد من خلال استثمارات أي أننا سنوفر فرص عمل في محافظات الجمهورية كافة، وهذا المشروع سيستغرق نحو 5 أو 6 سنوات».

وأوضح، أن البيئة ستسفيد من هذه العملية لأنها ستقلل الانبعاثات الكربونية الضارة بها، كون الغاز الطبيعي أقل تأثيرًا على البيئة بكثير من البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي سيبدأ يعمل في عملية تحويل المركبات من السولار والغاز الطبيعي.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي افتتح اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنه اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

وأعلن «راضي» أن هذا الأمر يأتي ضمن إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبخاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة التي تتاح للمواطنين، بالإضافة إلى التعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية، وما قامت أجهزة الدولة المصرية بتنفيذه من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات العاملة بالغاز.

جاء هذا خلال تفقده الجناح الحكومي الذي ضمّ وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، إضافة للبنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.