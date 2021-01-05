ولادة قيصرية لمصابة كورونا في مستشفى الأحرار بالزقازيق

أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، بإشراف الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير المستشفى، قبل قليل، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل للمرة الأولى في بداية الشهر الثامن من الحمل.

وأوضحت إدارة المستشفى أن الأم مصابة بفيروس كورونا، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، حيث يجري احتجازها في وحدة الرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

وعلى الفور تم اتخاذ قرار الولادة لإنقاذ الأم والطفل، وبعد إجراء عملية ولادة قيصرية، خرجت الأم لمتابعة حالتها واستكمال خريطة علاجها في وحدة الرعاية، بينما تم إيداع المولودة قسم الحضانات بالمستشفى، وبإجراء الفحص عليها من قبل أطباء الأطفال، أكدوا عدم حاجتها للحجز في الحضانة، وتم تسليمها إلى والدها في حالة جيدة.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلاً من الدكتور أحمد عثمان، أستشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور ممتاز سليمان، اخصائي النساء والتوليد، والدكتورة حنان عبد الوهاب، نائب النساء والتوليد، والدكتور عبد الله الباز، نائب التخدير، والدكتور محمد عباس، نائب التخدير، والدكتورة ليلى إبراهيم، اخصائي الأطفال، والدكتورة منار يوسفـ نائب الأطفال، وهند إبراهيم، وزينب أحمد عبد الرحمن، تمريض العمليات، وجيهان علي، وشيرين عبد العزيز، فنيين بالقسم.

وفي السياق نفسه، قام فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس النموذجي، يضم كلاً من الدكتور حسن أباظة، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد رمضان، والدكتور سعيد عبد اللطيف، اخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور إبراهيم توبة، أطباء التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالمخ، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، تم استقباله بقسم الطوارئ في حالة حرجة، يعاني من إصابة بالرأس وكسر منخسف بالجمجمة، مع نزيف بالمخ، أدى إلى إصابته باضطراب في درجة الوعي، حيث قام الفريق الطبي بإجراء جراحة لإصلاح الكسر وتم تثبيته جيداً، كما تم تفريغ النزيف تماما.

كما قام فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور السيد صباح، استشاري جراحة المخ والأعصاب، وطبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالمخ، لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، تم استقباله بقسم الطوارئ في حالة حرجة، يعاني من إصابة بالرأس، أدى إلى نزيف بالمخ، بالإضافة إلي كسر بالذراع اليسرى، إثر سقوطه من مكان مرتفع، حيث قام الفريق الطبي بإجراء جراحة لتفريغ النزيف، وتم وقفه، كما تم تركيب درنقة، وتم عمل جبس للكسر المتواجد بالذراع.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، أن هذه الجراحات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، التي أقرتها وزارة الصحة، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة ومديري المستشفيات، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بالمحافظة.