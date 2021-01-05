محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الكهرباء

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء، وتطوير وصيانة المشروعات القائمة، يُسهم في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وشدد محافظ الشرقية، خلال متابعته مشروعات الكهرباء التي يجري تنفيذها بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواصفات الفنية، وسرعة استكمال تلك المشروعات لدخولها الخدمة فبظ أسرع وقت.

وتابع المحافظ مع المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة، والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية في مدينة الزقازيق، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصةً في القرى البعيدة، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء، وتحسين استقرار التيار الكهربائي.

ومن جانبه، أوضح رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة، والتوسع في المشروعات القائمة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات الزقازيق، بتكلفة 680 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60%.

كما يجري إنشاء موزع كهرباء "أرض المحلج"، بجهد متوسط، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الشبكات 95%، والإنشاءات المدنية 95%، والمهمات الكهروميكانيكية 75%، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

وأضاف "الحسيني" أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي "الشهداء" و"بردين"، في نطاق مركز الزقازيق، وموزع "السدس" بمركز الابراهيمية، وموزع "حانوت" بمركز كفر صقر، وكذلك موزع "أحمد حلمي" بمركز فاقوس، باستثمارات إجمالية بلغت 220 مليون جنيه.