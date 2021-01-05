عاجل.. السيطرة على حريق محدود في قطار «القاهرة_دمياط»

شهدت محطة قطار شبشير الحصة، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، تصاعد دخان من إحدى عربات القطار القادم من «القاهرة - دمياط» بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وجود حالة من الذعر بين الركاب، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، والسيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد الدماطي، مأمور مركز طنطا، بتوقف قطار «القاهرة – دمياط»، أمام قرية شبشير الحصة بمركز طنطا، وانتقلت الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية، بقيادة الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، أن عطل القطار بسبب انبعاث دخان كثيف من العربة الأولى، نتيجة ماس كهربائي، ولا يوجد إصابات.

وأفاد شهود عيان للحادث من أهالي قرية شبشير الحصة، أن الماس الكهربائي أرهب المواطنين، وجعلهم يصرخون خشية تعرض حياتهم للخطر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.