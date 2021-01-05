ترقية 25 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 13 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، لكل من هدى أبو الفتوح أحمد الغمري بكلية العلوم، وطارق رضوان محمد رضوان، وأسامة محمد حامد بدر بكلية التجارة، ونشوى محمد محمد يوسف بكلية الهندسة، وفايزة محمد شبل رزق بكلية التربية الرياضية، وإبراهيم محمد إبراهيم بدرايه، وخالد أحمد أحمد مصطفي، وأحمد السيد عبد الفتاح عطية، ووجية سالم محمد الناغى، وحسام سيد جميل الشريف بكلية الطب، وآمال محمد أحمد الزفتاوى بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد مبارك عبدالجليل محمد، ولمياء إبراهيم محمد هلال، ومصطفى السيد البهي الشوبري، ورانيا عبدالخالق عبدالصمد الشنودي، ومحمد موسي عبدالعاطي ميرة بكلية العلوم، ومحمد أحمد عبدالحميد السيد بكلية الصيدلة، وأحمد إبراهيم الدسوقي حماد بكلية طب الأسنان، وابتسام خيرت إبراهيم عبدالحي، ورويدا إبراهيم يوسف، وهبة محمد شفيق سعيد بكلية الطب، وأحمد أبو اليزيد قطب حبيب، وهبه فتحي بسيوني دنيا بكلية الآداب، وحسام عبدالواحد عبدالغني صالح بكلية الهندسة، وميرفت فتحي فريد عوض بكلية التربية النوعية.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من دعاء السيد علي الشريف بكلية العلوم، والزهراء محمد مصطفى المرحومي، وشريف فتحي رمضان مرسي بكلية طب الأسنان، ومحمد حسين محمد عبدالفتاح بكلية الزراعة، وهبة فتحى فتح الله أبوعقيلة، ويحيى خيري أحمد العجيزى بكلية التربية الرياضية، وإقبال إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم، وإنعام إبراهيم محمد النجار، وسارة عبدالمنجي مصطفى محمد، وسماح أبو العينين عبدالله أبو العينين بكلية التمريض، ووليد عزت عبدالفتاح إبراهيم بكلية التجارة، ومحمد زكي عبدالسميع القديم، وعلا موسي محمود موسى بكلية الطب.