بالأسماء.. اختيار 29 أستاذا بـ«تربية رياضية» طنطا لعضوية لجان الترقيات

أعلن الدكتور محمود ذكي، ‏رئيس جامعة طنطا، اختيار 29 أستاذًا بكلية التربية ‏الرياضية من بين أسماء أعضاء لجان المُحكِّمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية في الدورة الثالثة عشر «ديسمبر 2020».

وقال الدكتور كمال عكاشة، ‏نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن كلية التربية الرياضية مثَّلها في لجنة التدريب الرياضى الدكتور علاء محمد حلويش، عميد الكلية، الدكتور إيهاب سيد إسماعيل، الدكتور حمدى إبراهيم يحيى، الدكتور شريف فؤاد الجروانى، الدكتور شريف فتحى صالح، الدكتور على محمود على عبيد، الدكتور عمرو محمد حلويش، الدكتور فتحى محمد ندا مصطفى، الدكتور مجدى محمود وكوك، الدكتور محمد أشرف عبدالستار عوض، الدكتورة مرفت أحمد كمال، الدكتور نبيل حسنى الشربجى، الدكتور هانى سعيد عبدالمنعم، الدكتورة هبه روحى عبدة أبو المعاطى، الدكتورة هوايد على محمود السعدنى، الدكتور ياسر عاطف غرابة.

وأوضح الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بطنطا، أن لجنة الرياضة المدرسية ضمت الدكتورة أمل الزغبى السعيد السجينى، والدكتورة حنان حلمى الجمل، والدكتورة حنان محمد عبد اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار الفلاح، والدكتورة دعاء محمد محيي، والدكتورة زينب إسماعيل محمد إسماعيل، والدكتورة فاطمة أحمد حسن بسيونى، والدكتورة منال جويدة أبو المجد خليل، والدكتورة هناء عفيفى محمد عفيفى، والدكتورة وفاء محمد كمال الماحى.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بطنطا، أن الكلية مثَّلها في لجنة الإدارة الرياضية الدكتورة عزة شوقى الوسيمى، عميد الكلية السابق، والدكتور يحيي فكرى محمد محروس، والدكتورة هالة عمر.

كما أصدر عميد الكلية تعليماته إلى مساعديه بالضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم للوقاية من أخطار فيروس وتأمين أرواح وحياة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين خلال الفترة الجارية.