خبير: تغيرات طفيفة في السياسية الأمريكية مع قدوم بايدن

قال الدكتور جمال عبد الجواد، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عام 2020 كان عام الفيروس بامتياز فإن عام 2021 هو عام قدرة البشر على مواجهة الأزمة بعد انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، والتقدم الأمامي للبشر لا يحدث بشكل خطي بل يكون في تقطعات وتاريخ البشر في مجمله انتصار على القدرة التي تحاول السيطرة على مصير الإنسان.

البشرية ستتجاوز الأوبئة

وأضاف عبدالجواد خلال استضافته في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، إن البشرية تجاوزت أوبئة على مدار قرون وحاليا الأمر أكثر تطورا لذا فإن الانتصارات منتظرة على هذا الفيروس ولكن كلامي لا يعني انتهاء الفيروس على الفور لكن على الأقل المقبل سيكون أفضل من عام 2020.

استمرار صراع صيني أمريكي

وتابع: هناك متغيرات جديدة في السياسية الأمريكية فكل ما يرتبط بشخصية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيختفي ومنها الطريقة الصادمة في الأداء والاستفزاز اللفظي للخصوم والأصدقاء لكن الأشياء التي ستخدم المصلحة الأمريكية ستستمر، وهناك إجماع إن العلاقات الصينية الأمريكية في عهد ترامب لا يجب تكرارها وأتصور أن أهم نقطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هو مواصلة ما فعله ترامب لكن بشكل مؤسسي من خلال التعامل مع الحلفاء الأوروبيين والحلفاء الآسيويين.