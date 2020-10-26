لياقة صحية واختبار 6 أشهر.. شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولة

يبحث الكثير عن فرص عمل للالتحاق بالوظائف الحكومية في الجهاز الإداري بالدولة، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، فإن المواد 14 و15 من القانون وضعت عدد من الشروط لابد أن تتعين في من يريد الالتحاق في تلك الوظائف وهي:

أولاً: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ثانيًا: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

ثالثا: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

رابعًا: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

خامسًا: أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

سادسا: أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

سابعًا: ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

ثامنًا: يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

تاسعًا: لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.

عاشرًا: لا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

الحادي عشر: أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

يذكر أن قبل اصدار قانوان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر مايو 2017، كان يطبق قانون قانون 47 لسنة 1978 والذي كان معمولا به حتى فبراير 2016.