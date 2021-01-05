كفر الشيخ تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء ، 14 إصابة بفيروس كورونا، في 6 مستشفيات داخل المحافظة، طبقًا لما أظهرت نتائج تحاليل الكشف على الفيروس المستجد.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية إن الحالات موزعة على مستشفى الحامول المركزي الذي سجل 5 حالات إصابة بكورونا، ومستشفى قلين المركزي مسجلاً 3 حالات إصابة، فيما سجل مستشفى حميات دسوق حالتين، وسجل مستشفى فوة المركزي حالتين، وسجل مستشفى صدر كفر الشيخ حالة واحدة، كما سجل مستشفى صدر كفر الشيخ حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل (PCR) وفق البروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي، أو النقل إلى مستشفيات العزل الصحي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تم الإعلان عن وفاة رئيسة التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي، بمدينة كفر الشيخ، "ميرفت الشوادفي"، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا، وقال مصدر بالمستشفى إن رئيسة التمريض أصيبت بالفيروس قبل عدة أيام، وجرى حجزها بقسم العزل في نفس المستشفى، ولكنها توفيت اليوم الثلاثاء.

وأدى أطباء وتمريض مستشفى العبور للتأمين الصحي صلاة الجنازة على رئيسة التمريض الراحلة، ووقف عدد من الأطباء وطاقم التمريض، في صفوف متراصة، لإلقاء نظرة الوداع على زميلتهم، وتقدم صفوف الأطباء والتمريض، الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وجرى تسليم الجثمان إلى أهلها بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات وفاة كورونا لدفنها، بحي سخا بمركز كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، توفي الدكتور أسامة ابو زيد، المدرس في كلية الحاسبات والمعلومات، ونعاه زملاؤه بكلمات مؤثرة، في الوقت الذي سجلت فيه محافظة كفر الشيخ ارتفاعاً في حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بمختلف مراكز المحافظة.