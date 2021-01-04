بينهم «أستاذة جامعية».. كفر الشيخ تسجل 24 إصابة و5 وفيات بكورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ، 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 7 مستشفيات داخل المحافظة، بالإضافة إلى 5 حالات أجريت مسحاتهم داخل معمل فيروسات الزعفران، طبقًا لنتائج تحاليل pcr.

ووفقًا لمصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فإن «حميات دسوق»، سجل 4 حالات إصابة، فيما سجل مستشفى كفر الشيخ العام 3 حالات إصابة بكورونا، وسجل مستشفى العبور للتأمين الصحي حالتي إصابة ، وحالتي إصابة بمستشفىي قلين المركزي، وحالة واحدة بصدر كفر الشيخ، وأخرى بسيدي سالم المركزي، كما سجل مستشفى حميات كفر الشيخ حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر أن معمل فيروسات الزعفران المخصص لسحب عينات تحاليل pcr للمسافرين بالخارج سجل 5 حالات إصابة بكورونا، ليصبح إجمالي ما سجلته محافظة كفر الشيخ اليوم 19 حالة إصابة بكورونا.

وجرى عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل "pcr" وقثًا للبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

بينما سجلت المحافظة 5 وفيات متأثرين بإصابتهم بكورونا، بينهم أستاذة جامعية وهي الدكتورة رحاب سامي، مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والتي تعد ثاني عضو هيئة تدريس بالكلية يتوفى بعد الدكتور السيد خضير، وثالث عضو في الجامعة بعد وفاة الدكتورة محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة، كما توفت زوجة احد الأطباء متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وتزايدت حالات الإصابة والوفيات بمحافظة كفر الشيخ، خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، كما تزايدت بين المعزولين منزلياً، الذين يعانون من اعراض كورونا بسبب نقص إسطوانات الأكسجين التي رفع التجار أسعارها بشكل كبير خلال الأيام الماضية.