القدسي: إيران استفادت كثيرا من الانقسام الخليجي سياسيا واقتصاديا

قالت هبه القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمصر مُعدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تسعى لتعزيز المكاسب وتعزيز العلاقات مع إسرائيل بعد المكاسب التي حققتها نتيجة تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

الإدارة الأمريكية فشلت في حلحلة أزمة السد الإثيوبي

وأضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية فشلت في حلحلة أزمة السد الإثيوبي وكان وزير الخزانة منخرطًا في العديد من اجتماعات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، وحتى الآن لم يحدث تقدم فيما يتعلق المرحلة الثانية للسد، ويسعى وزير الخزانة الأمريكية للتوصل لحلول وسط بين التعنت الإثيوبي والمطالب السودانية.

سيكون هناك مسار للحديث أكثر حول القضية الفلسطينية

وتابعت مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط من واشنطن، أن هناك تحقق للمصالحة القطرية، وسيكون هناك مسار للحديث أكثر حول القضية الفلسطينية وما يمكن أن تقوم به إدارة ترامب قبل رحليها لحلحلة هذه القضية، كما أن الإدارة الأمريكية تسعى لتوقيع اتفاقيات تطبيع أخرى مع إسرائيل لبعض الدول العربية والإفريقية والأسيوية لتحقيق إرث لترامب تمكنه من الترشح مرة أخرى في 2024، أو ترشيح صهره كونشر، اعتمادًا على ما حققه من نجاحات في السياسة الخارجية في اتفاقات التطبيع.

ترامب يريد توحيد الصف الخليجي قبل رحيل إدارته

وأوضحت أن المصالحة الخليجية جاءت لكون هناك تغيرات ديناميكية كبيرة في المنطقة، وإدارة ترامب رأت أن إيران استفادت من الانقسام الخليجي سياسيًا واقتصاديًا، والآن هناك 3 عوامل أدت لتسريع التسوية أولها مجيء إدارة بايدن للسلطة بعد أسبوعين، وإدارة ترامب تريد توحيد الصف الخليجي قبل رحيلها، إلى جانب التخبط الحالي بين إيران وأمريكا في ذكرى مقتل سليماني، والعالم النووي الإيراني فخري زادة.