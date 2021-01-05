شاهد عيان على حريق قطار «القاهرة - المنصورة»: جت في الجرار ومفيش إصابات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنشوب حريق في إحدى عربات قطار القاهرة- المنصورة، خلال انتظاره في محطة شبشير الحصة، وتصاعدت خلال المقطع أدخنة سوداء، وسط ضجيج من المحيطين، وحركة غير منتظمة من المتواجدين على رصيف المحطة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، والسيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح.

مصدر الدخان ظل مجهولا لمدة وصلت لـ15 دقيقة، وفقًا لما قاله فارس محمد، شاهد عيان على الحريق، لافتًا إلى أن جميع الحضور كانوا في حالة قلق وخوف من الواقعة، خاصة أن مصدر الحريق لم يكن واضحا من الاتجاه الذي يقف فيه الركاب بل كان خلف عربات القطار من الجهة الأخرى.

شاهد عيان: الحريق تم في الثامنة مساءً.. ولا إصابات بين الركاب أو العمال

وأضاف «فارس»، لـ«الوطن»، أنه على الفور هرع الركاب خارج عربات القطار بسرعة شديدة خوفًا من أن تصل النيران إلى العربة التي يجلسون فيها، ونظم عمال المحطة وقوف الركاب على الرصيف حرصا منهم على ألا يصاب أحدهم بإذى.

وأشار شاهد العيان إلى أن الحريق نشب في نحو الثامنة من مساء اليوم، فيما سعى الركاب الموجودون على الرصيف لمساعدة العمال لتدارك الأمر وإطفاء النيران، بينما وقفت السيدات جانبًا برفقة الأطفال.

كما أوضح ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه علم بعد دقائق بأن الحريق محدود للغاية ونشب في جرار القطار وليس في إحدى العربات كما تصور الموجودون، كما تأكد من عدم وجود أي إصابات من العمال أو الركاب.

وتابع الشاهد أن حركة القطارات استمرت حاليا بشكل طبيعي للغاية وكأن ما حدث في الساعات الماضية لم يكن.

السكة الحديد توضح تفاصيل الحادث: القطار تعطل 40 دقيقة

ومن جانبها، أعلنت هيئة السكة الحديد أنه تلاحظ وجود أدخنة في أثناء مسير قطار 807 ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح، من سقف العربة الأولى خلف الجرار، وقام السائق بتنفيذ التعليمات والوقوف على رصيف محطة شبشير الحصة وتأمين العربة وإخماد الأدخنة بطفايات القطار.

واستمر القطار برحلته بعد ترك العربة بمحطة محلة روح، وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لتحديد سبب الأدخنة، وأسفر ذلك عن تأخير القطار 40 دقيقة.