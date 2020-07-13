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محمود مسلم

ضبط شخصين لقيامهما باللهو داخل عربة قطارات وتفريغ طفايتى حريق وتصوير الواقعة 

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الوطن
10:54 ص | الإثنين 13 يوليو 2020
جريمة

جريمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. وعلى خلفية بث مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بإستقلال العربة الأخيرة من تشكيل أحد القطارات "الزقازيق/الصالحية"، وقيامهما باللهو وتفريغ عدد (2) طفاية حريق مستغلين خلوها من الركاب.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بالشرقية من تحديد الشخصين اللذان ظهرا بمقطع الفيديو ، وتبين أنهما (طالبان، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول فاقوس بمحافظة الشرقية) ..تم ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 