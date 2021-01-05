عاجل.. حريق هائل في مصنع غزل بكفر الشيخ.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء

نشب حريق مروع، منذ قليل، بمصنع غزل بقرية السالمية التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى فوة المركزي ومستشفى فوة للتأمين الصحي.

وتابع المصدر بأن غرفة عمليات الإسعاف دفعت بـ4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط ورود أنباء عن مصابين بحالات اختناق، فيما لم يصل مصابون حتى الآن إلى أي من مستشفيات المحافظة.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بلاغا من النجدة يفيد بنشوب حريق، فأمر بالدفع بسيارات حماية مدنية لمساعدة الأهالي وجارِ السيطرة على الحريق.