محافظ الغربية: مسار العائلة المقدسة يجذب مليوني سائح بعد كورونا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن هناك 25 نقطة في مصر تقع ضمن مسار العائلة المقدسة، تمثل مدينة سمنود إحدى هذه النقاط، التي مرت بها السيدة العذراء وابنها المسيح، في رحلتهم إلى أرض مصر.

وقال المحافظ إن الغربية كانت من أوائل المحافظات التي عملت على تمهيد هذا المسار، بعد أن كان سوقاً عشوائية، حيث تم تحويله إلى مسار سياحي وحضاري، وتسعى المحافظة إلى أن تكون تلك نقطة الانطلاق، حتى نضع المحافظة على خريطة مصر السياحية.

وأضاف أن باقي المحافظات، التي تضم نقاطاً أخرى لمسار العائلة المقدسة، تعمل أيضاً على نفس الملف، خلال الفترة الحالية وستنتهي قريباً، حتى يكتمل المسار من بدايته إلى نهايته، معرباً عن توقعه أن يجذب 2 مليون سائح سنوياً، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، مساء اليوم الثلاثاء، أن افتتاح مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، تم أمس الأثنين، بوجود وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، والقمص المسئول عن كنيسة السيدة العذراء، مشيراً إلى أن جميع الحضور أبدوا إعجابهم بالمكان، بعدما تحول من مكان به إشغالات وتعديات على الطريق، إلى مكان حضاري له طابع روحاني بالنسبة للمسيحين والمسلمين على حد سواء، لأن المكان به مسجد أيضاً على مقربة من المسار.

وأشار محافظ الغربية إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بإحياء مسار العائلة المقدسة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابعون كل التطورات التي تحدث بهذا الملف دائماً.

وأردف أن عمليات التطوير بدأت قبل 6 شهور فقط، وبالتحديد يوم 7 يونيو 2020، وخلال هذه الفترة نجحنا في الانتهاء من هذا المسار، الذي يُعد بالفعل إضافة إلى السياحة الدينية، وألمح إلى أن الغربية تضم أيضاً حوالي 39 أثراً ما بين مساجد وكنائس وأثار فرعونية، واختتم بقوله: "نحن نحاول أن نقول إن الغربية ليست محافظة صناعية وزراعية فقط، ولكن أيضاً محافظة سياحية".