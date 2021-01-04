وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان مسار العائلة المقدسة بسمنود

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، قبل قليل، مقر مسار العائلة المقدسة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمركز ومدينة سمنود، عقب تطويره ليكون متنفس سياحي بالمدينة خلال وقت الجاري .

كما تفقد وزيرا التنمية المحلية والأثار، يرافقهما الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، و"الأنبا كاراس"، أسقف المحلة وتوابعها، مسار العائلة المقدسة الواصل بين ميداني النحاس ووسط المدينة الأثرية، وسط أجواء احتفالية بحضور "القمص أبانوب"، راعي الكنيسة.

وأشاد الوزيران بأعمال الإنشاءات والتطوير والتجميل التي أجريت بمنطقة مسار العائلة المقدسة، على مدار 6 شهور، حتى أصبحت مزاراً سياحياً عالمياً.

وتُعد محافظة الغربية هي أول محافظة أنهت أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح أكثر جمالاً وتطوراً، مقارنةً بهيئته قبل أعمال التطوير، حيث تم إعادة تأهيل الشارع بالكامل، وعمل كافة العناصر التي تحقق الرؤية البصرية للمسار، ودهان كافة الواجهات، بالإضافة إلى توحيد لافتات وواجهات المحلات، وتجميل الميدان الرئيسي، وتغيير كامل الأرضيات وواجهة الكنيسة والمسجد الموجودين بالشارع.