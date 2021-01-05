محافظ الغربية: نتابع بشكل دوري المشروعات الجارية على أرض المحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتابع بشكل دوري المشروعات الجارية على أرض المحافظة، من خلال جولاته المستمرة على تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية صباح اليوم، لتفقد أعمال التطوير الجارية في عدد من المشاريع في مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بمركز ومدينة طنطا، الذي تنفذه شركة المعصرة للصناعات الهندسية، بتكلفة 40 مليون جنيها، ويقع على مساحة 30 قيراطا، وصمم على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل نصف آلي، لاستيعاب 1680 رأسا يوميا.

وتابع المحافظ استكمال الأعمال «المعدنية والإنشائية، والخاصة بالمبنى الإداري»، ومنصة التحميل والتنزيل والعزل، مشيدا بسرعة الأعمال في الموقع، الذي من المقرر الانتهاء منه خلال أشهر.

كما تفقد «رحمي» أعمال الإنشاءات الجارية في مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم؛ إذ تابع أعمال تسوية أرض العنابر وتركيب الجمالون، تمهيدا لتركيب طبقة التغطية العازلة في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح المهندس المشرف على الموقع، أنه جار الانتهاء من عنبري تربية للتشغيل الفوري، مع استكمال العمل في باقي العنابر.

يذكر أن هذا المشروع مسند لإحدى الشركات الوطنية بتكلفة 76 مليون جنيها، وسيساهم في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الإسكندرية، الذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية، ومتجها إلى ميدان المحطة والسيد البدوي؛ إذ شاهد الدكتور طارق رحمي أعمال فرد السن بطول الطريق وتركيب الانترلوك على الأرصفة ومد كابلات الكهرباء، وإزالة الإشغالات كافة على جانبي الطريق، تمهيدا لرصف الشارع بنهاية تلك الأعمال.

واستكمل الدكتور طارق رحمي، جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة ومحيط السيد البدوي، وتابع تركيب الأكشاك التجارية داخل المحطة وتغير واجهات المحالّ في شارع السكة الجديدة المؤدي إلى السيد البدوي.

وفي إطار متابعة تطوير كورنيش طنطا، تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة، والممتدة من نهاية شارع الأشرف حتى نهاية الطريق السريع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة قحافة، ورافقه المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ عادل داوود، رئيس حي أول طنطا.