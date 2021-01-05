عاجل.. إصابة فرد شرطة أثناء إطفاء حريق مصنع بكفر الشيخ

أصيب فرد أمن من قوة الحماية المدنية، في أثناء محاولته إخماد حريق بمصنع غزل بقرية السالمية، التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن مستشفى دسوق العام استقبل فرد أمن من قوة الحماية المدنية، سقط من علو في أثناء محاولته الإطفاء.

وأوضح المصدر، أن فرد الأمن يدعى محمد إبراهيم فرهود، 35 عاما، مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى حوالي 7 سم، نتيجة سقوطه من علو، وسقوط جسم صلب عليه، أدى للاشتباه في إصابته بارتجاج بالمخ.

ونشب حريق مروع، منذ قليل، بمصنع غزل بقرية السالمية التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة علي الحريق.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنه رفعت حالة الطوارئ بمستشفى فوة المركزي، ومستشفى فوة للتأمين الصحي بفوة.

وأوضح المصدر أن غرفة عمليات الإسعاف دفعت بـ4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط وروود أنباء من مصابين بحالات اختناق، فيما لم يصل مصابون حتى الآن إلى أي من مستشفيات المحافظة.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بلاغا من النجدة يفيد نشوب حريق؛ فأمر بالدفع بسيارات حماية مدنية لمساعدة الأهالي، وجاري السيطرة على الحريق.