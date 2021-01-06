لو المسحة إيجابي قبل السفر.. خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا

مع تصاعد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدء من الموجة الثانية، والتي تتمثل خطورتها في كونها الأسرع انتشارا من الموجة الأولى، يتعرض الكثير من راغبي السفر إلى إيجابية المسحة الخاصة بهم والتي يتم إجراءها قبل 48 ساعة من موعد إقلاع الطائرة، ما يجعل شركة الطيران ترفض صعود المصاب بفيروس كورونا إلى الطائرة.

ويلجأ المسافر بعد إلغاء رحلته إلى استرداد ثمن التذكرة الخاصة به، لذلك توفر شركة مصر للطيران خدمة استرداد ثمن التذكرة إلكترونيا.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا

- يتم استرداد ثمن تذكرة الطيران من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة، ثم يتم اختيار أيقونة استرداد عبر الإنترنت الموجوده أسفل الصفحة.

- ثم يقوم المسافر بملء النموذج الخاص بطلب استرداد قيمة التذاكر الإلكترونية التي تم شرائها عن طريق موقع مصر للطيران.

- وعلى الفور يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

- ثم تحرص الشركة على تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة شركة مصر للطيران.

- ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة للعميل يتم تحديد الموعد المحدد بها لاسترداد قيمة التذكرة 21 يوم عمل من وقت الطلب، ونظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت أكتر من المحدد.

- ثم يتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

- يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

- وعلى الفور يتم إلغاء الحجز تلقائيًا فور تقديم نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت، ثم تقوم الشركة بإرسال المبلغ المستحق للعميل.