تحذيرات من شبورة مائية وضباب بالإسكندرية حتى الأربعاء

حذرت محافظة الإسكندرية، قبل قليل اليوم الاثنين، من أنه بناءَ على التوقعات الواردة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد، اعتباراً من اليوم الاثنين 4 يناير، وحتى الأربعاء 6 يناير الجاري، لشبورة مائية كثيفة صباحاً، تصل إلى حد الضباب أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتتعرض العديد من الطرق بين المحافظات، منذ أيام، لشبورة مائية كثيفة، مما يضطر الإدارة العامة للمرور إلى غلق عدد كبير من الطرق السريعة، أو داخل بعض المدن، وذلك لتجنب وقوع أي حوادث على هذه الطرق.

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدداً من الإرشادات للسائقين لتفادي الحوادث، تتضمن استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، لتنببه باقي قائدي السيارات، وعدم الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى، لتجنب دخول مناطق الشبورة بسرعة عالية.

وتضمنت الإرشادات، التي وضعتها إدارة المرور أيضاً، على قائدي السيارات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر، وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وعدم النزول من السيارة حتى لا يعرض حياته للخطر، وفي حالة تعطل السيارة يجري تجنيبها في أقصى يمين الطريق.

كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، والسير في الحارة الوسطى من الطريق، وفي حالة إذا ما كانت السيارة محملة بمواد سريعة الاشتعال، فيتوجب على قائدها التوقف بها في منطقة آمنة على جانب الطريق، وعدم دخول منطقة الشبورة.