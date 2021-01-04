توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة شديدة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس الثلاث أيام المقبلة من الثلاثاء 5 يناير حتى الخميس الموافق 7 يناير الحالي، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وسط سيناء، فيما يكون دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد، وتصل الشبورة المائية الكثيفة صباحا لحد الضباب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد الثلاثاء.

والأربعاء، يتوقع خبراء الأرصاد وفق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وسط سيناء، فيما يكون دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد ، وتصل الشبورة المائية الكثيفة صباحا لحد الضباب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما الخميس، فمتوقع أن يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد، والشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الخميس 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 09.