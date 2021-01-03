توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة مائية تعوق الرؤية ورياح معتدلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر لها اليوم عن توقعات طقس الثلاث أيام المقبلة من الاثنين وحتى الأربعاء، في الفترة من 4 إلي 6 يناير الجاري، والتي يتوقع أن تستمر خلالها شبورة كثيفة تتكون في الساعات الأولى من الصباح، وتصل لحد الضباب، في حين تكون الرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس فإنها تتطابق خلال الـ 3 أيام القادمة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائلًا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، فيما يكون دافئًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، والجو عائم جزئي على كافة المناطق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الاثنين 4 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 5 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.