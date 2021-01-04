تحذيرات من شبورة كثيفة في هذه المناطق.. وموعد انتهائها

تنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر هذه الأيام، ما يتسبب في غلق العديد من الطرق وفق الإدارة العامة للمرور، بسبب عدم اتضاح الرؤية تجنبًا لحدوث الحوادث، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأماكن المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وفق توقعات خبراء الأرصاد، على النحو التالي:

الثلاثاء 5 يناير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الأربعاء 6 يناير

توقع خبراء الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

الخميس 7 يناير

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 8 يناير

توقع خبراء الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

موعد انتهاء الشبورة المائية

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنّ الشبورة المائية لا زالت مستمرة حتى نهاية الأسبوع، تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على بعض الطرق والمناطق.

وقدّمت إيمان شاكر نصائح للمواطنين، تتمثل في القيادة بهدوء على الطرق، والحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات، وفتح نوافذ السيارة من حين لآخر لمنع تكون بخار المياه على زجاج السيارة، ومن الأفضل تجنب السفر في التوقيت بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا.

يُذكر أنّ الإدارة العامة للمرور، أعلنت غلق عدة طرق سريعة أمام الحركة المرورية بسبب الشبورة المائية صباح اليوم، تضمنت غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية، ومحور 30 يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الاسماعلية اتجاه السويس، كما جرى غلق طريق بورسعيد أمام الحركة المرورية، وأعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة، وطريق السويس.