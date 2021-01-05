العثور على جثة طالب مشنوقا داخل غرفته ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة إقدام طالب بقرية «قاي»، التابعة لمركز إهناسيا، على الإنتحار شنقًا باستخدام «جلابية»، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي.

وصّرح مصدر مسؤول أن مستشفى إهناسيا المركزي استقبل «عبدالله م.ي.ع»، 15 عامًا، طالب، مقيم بقرية قاي بمركز إهناسيا، جثة هامدة، وبه آثار احمرار حول الرقبة وهناك احتمالية لإقدامه على الإنتحار شنقًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الشرطة و النيابة العامة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهليته، أن المتوفي تأخر داخل غرفته عن المعتاد، وبدخولهم عليه وجدوه معلقًا بسقف الغرفة بواسطة ثوب بلدي "جلابية" وفي حالة فقدان تامة عن الوعي.

وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وشهد مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، حالتي وفاة الأولى لربة منزل داخل حمام منزلها متأثرة باستنشاقها بخار الماء، والثانية لعامل توفي أثناء تشغيله معدة حفر، حيث تبين أن عامل بشركة مقاولات مصرعه، أثناء محاولته إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول، بأحد المواقع بقرية "منشأة عبدالصمد" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

كذلك لقت ربة منزل مقيمة بقرية منهرو بمركز اهناسيا، مصرعها، اختناقا، اثر استنشاقها بخار حمام منزلها، حيث تبين من التحريات الاولية للرائد احمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، ان المتوفية مقيمة بقرية "منهرو" التابعة لدائرة المركز، واكد زوجها انها تاخرت على غير العادة بحمام المنزل، فدخل عليها ليجدها مسجاة بارضية الحمام، حيث اعتقد انها مغشيا عليها، قبل أن يكتشف وفاتها، وتم التصريح بدفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.