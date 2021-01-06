الأرصاد: طقس دافئ نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة على أغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس المتوقع يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021، إذ يكون الطقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، حيث تكون الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن نشهد اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ويكون الطقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس بارد على أغلب الأنحاء فترات الليل

وعن فترات الليل، يكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري، وعلى جنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

الظواهر الجوية المقرر أن نشهدها اليوم

وعن الظواهر الجوية المقرر أن نشهدها اليوم، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات منقطعة، وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، الإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وادي النطرون العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، طنطا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وشرم الشيخ العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.