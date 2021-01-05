الأرصاد لـ«المواطنين»: متنزلوش بدري لو مفيش شغل مهم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية مستمرة منذ نحو أسبوع أو 10 أيام، ونعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ 3 أسابيع، لافتة إلى أنّ الشبورة المائية كثيفة جدا وتصل لحد الضباب وتسببت في غلق 14 طريقا بعد تسببها في حجب الرؤية، ومنها طريق السويس والإسماعيلية وطريق بورسعيد وطريق الكريمات وطريق الفيوم وطريق أسيوط والمنيا وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وطرق أخرى كثيرة.

الشبورة المائية تبدأ في التحسن التدريجي من الساعة التاسعة صباحا

وناشدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، المواطنين بعدم الخروج والسفر على الطرق في الصباح الباكر إلا في حالة الضرورة القصوى والإضطرار لذلك: «لو مفيش شغل ولو مفيش أشغال وشغل بدري ومش مضطرين ومفيش حاجة ضرورية يفضل إننا نتجنب السفر على الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية في الفترة من بداية القجر وحتى الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا»، شارحة أنّ الشبورة المائية تبدأ في التحسن التدريجي من الساعة التاسعة صباحا وتتحسن الرؤية الأفقية على الطرق ويتم فتح العديد من الطرق وتتاح الحركة بأمان من بعد التاسعة أو العاشرة صباحا يبدأ التحرك والسفر على الطرق.

مسافات أمان بين السيارات على الطرق لتجنب الحوادث

وأضاف شاكر أنّ من يضطر للسفر على الطرق السريعة لأشياء ضرورية عليه الالتزام بالقيادة الهادئة خلال تكون الشبورة والتأكد من مساحات الشبورة وأنّها تعمل بشكل جيد، والكشافات الأمامية الخاصة بالشبورة تعمل، وترك مسافات أمان بين السيارات ومضاعفتها لتجنب الحوادث، خصوصا مع وقوع حوادث الفترات الماضية.