مصرع طالب في حادث مروري ووفاة طفلة سقطت من سطح منزلها بسوهاج

لقي طالب مصرعه، اليوم، وأُصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية على الطريق الزراعي بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفي دارالسلام المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بدائرة مركز طهطا، وتم نقل الجثة لمستشفي طهطا العام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراالسلام، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي ببندر دار السلام، انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة «محمد.ح.ر»، 45 عامًا سائق، يقيم بدائرة مركز كفر الزيات الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة «مصطفي.ص.ح»، 16 عامًا، طالب، يقيم بناحية «الجلايله»، دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة «أحمد.ع.ي»، 16 عامًا، طالب ويقيم بناحية الجلايله، وغصابة قائد الدراجة النارية بسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي المركزي.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة والدراجة البخارية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتبلغ لمركز شرطة طهطا من مستشفي سوهاج الجامعي وصول الطفلة «مكه.ص.ح»، عامين، تقيم بناحية بني عمار دائرة المركز مصابة باشتباه نزيف في المخ وتوفيت حال تلقيها العلاج اللازم إثر سقوط من علو.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والدها «صلاح.خ.ح»، 35 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو ابنته أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضاً ما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.