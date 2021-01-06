3 شروط للالتحاق بمؤسسات رعاية المتسولين في 7 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات رعاية المتسولين مخصصة للمتسولين البالغين غير القادرين على العمل وغير أصحاء البنية .

وأوضحت «التضامن» على موقعها الرسمى، أن هذه المؤسسات تُخصص لاستقبال المتسولين من غير أصحاء البنية المتهمين في جريمة التسول، والتحفظ عليهم، حتى تتوفر الظروف البيئية المناسبة لخروجهم الى المجتمع الخارجي، كما تضم هذه المؤسسات ذوي العاهات من الجنسين الذين يلجأون الى الدار للإقامة.

شروط استقبال المتسولين بالدور

وحددت وزارة التضامن، أن المؤسسات تقبل الأشخاص فى حالات ثلاث هي:

1- قرارات نيابة.

2- حالات التدخل السريع التابع للوزارة.

3- تسليم الأهالي.

إجراءات الخدمة

- يُقسم النزلاء الى أسر حسب درجة القدرة ونسبة العجز، بغض النظر عن عامل السن لتوفير الجو العائلي بالأسرة.

2- يعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي يقوم بدور الرائد لهذه الأسرة ويعاونه مشرف اجتماعي.

3- يلقى النزلاء الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، ويتم تأهيليهم، وتُعد خطة العمل بكل دار لتكامل الرعاية بها.

4- تُزود كل دار بالورش والمشاغل اللازمة لتدريب النزلاء مهنيًا.

أماكن مؤسسات المتسولين فى 6 محافظات

وحددت وزارة التضامن 7 دور لاستقبال المتسولين فى المحافظات التالية:

1- دار الهداية للرعاية الاجتماعية للمتسولين «سيدات» بمحافظة الاسكندرية.

2- دار الهداية للرعاية الاجتماعية للمتسولين «رجال» بشارع مصطفى كامل بالرأس السوداء بالإسكندرية.

3- دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة بطنطا، بشارع كفر عصام بجوار نجف الجامعة.

4- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروة بمحافظة الدقهلية بطريق درين بنبروة .

5- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بأسيوط،بشرق الخزان (دار الرعاية الاجتماعية للرجال خلف مركز شرطة الفتح).

6- مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان الكائنة بشارع عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي 36 أمام المساكن الاقتصادية بحلوان .

7- مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بشارع المستشفيات أمام مستشفى الحميات .