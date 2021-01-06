بالأرقام.. تبرعات رجال الأعمال لـ«تحيا مصر» لدعم لقاح كورونا

توجيهات رئاسية تبعتها استجابة، أقبل بعدها رجال الأعمال والمشاهير على التبرع لصندوق تحيا مصر لدعم لقاح كورونا، بناء على تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي قال فيها إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه خلال اجتماع الوزراء، بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة. وقال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق يسعى لدعم أكبر عدد من الأسر المستحقة لتوفير لقاح كورونا لها في الفترة المقبلة، وأنّ ذلك يتكلف «ملياري جنيه تقريبا».

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تقدم العديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة بالتبرع لدعم الصندوق، في ظل أزمة جائحة كورونا التي تسعى الدولة المصرية لمواجهتها والسيطرة عليها، بمشاركة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني أيضاً.

رامي لكح يتبرع بـ30 مليون جنيه

«30 مليون جنيه» حجم تبرع رجل الأعمال رامي لكح، لصالح صندوق تحيا مصر، لدعم شراء لقاح كورونا لغير القادرين والفئات المستحقة.

نصيف قزمان يتبرع بـ10 ملايين جنيه

أعلن رجل الأعمال رامي لكح، أنّ رجل الأعمال نصيف قزمان تبرع بـ10 ملايين جنيه، لدعم صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين.

أحمد هيكل يتبرع بـ30 مليون جنيه

الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، أعلن تبرع شركته بـ30 مليون جنيه من أجل توفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

هاني مراوان يتبرع بـ5 ملايين جنيه

تبرع الدكتور هاني مروان، رئيس شركة الاتحاد للتجارة والصناعة، بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر من أجل توفير اللقاح.

هشام الخولي يتبرع بمليوني جنيه

أعلن هشام الخولي، رئيس شركة تطوير عقاري، أنّه سيتبرع بنحو مليوني جنيه، لصندوق تحيا مصر، لدعم توفير لقاح كورونا لغير القادرين، بحسب تصريحاته لبرنامح على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

هاني الناظر يتبرع بـ50 ألف جنيه

وفي لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، تبرعه بـ50 ألف جنيه لصالح الصندوق للمساهمة في تمويل شراء لقاح كورونا لغير القادرين.