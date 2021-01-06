حريق«نص الليل» في كفر الشيخ.. إصابة فردي شرطة و10 سيارات لإخماده

شبّ حريق بمصنع غزل بقرية السالمية بمدينة فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أُصيب خلاله فردي شرطة من قوة الحماية المدنية، أثناء محاولة إخماد النيران، بينما اسنقبل مستشفى دسوق العام فرد أمن من قوة الحماية المدنية بعد شعوره بحالة اختناق أثناء محاولته مع باقي القوات السيطرة على الحريق.

وتبين أن فرد الشرطة هو «رضا عبدالمولى أبو قمر»، 41 عامًا، مصابًا بحالة اختناق، كما أصيب زميله أثناء محاولته إخماد حريق بالمصنع، وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أن مستشفى دسوق العام استقبل فرد أمن من قوة الحماية المدنية، سقط من علو أثناء عملية الإطفاء.

وأوضح المصدر، أن فرد الأمن يدعى محمد إبراهيم فرهود، 35 عاما، مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى حوالي 7 سم، نتيجة سقوطه من علو، وسقوط جسم صلب عليه، أدى للاشتباه في إصابته بارتجاج بالمخ.

بداية الحريق

كان حريق شب بمصنع غزل بقرية السالمية التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى فوة المركزي ومستشفى فوة للتأمين الصحي.

وتابع المصدر، أن غرفة عمليات الإسعاف دفعت بـ4 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط ورود أنباء عن وجود مصابين بحالة اختناق، إلا أن المستشفيات لم تستقبل أيٍ منهم .

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بلاغا من النجدة يفيد بنشوب حريق، فأمر بالدفع بسيارات حماية مدنية لمساعدة الأهالي وجارِ السيطرة على الحريق.