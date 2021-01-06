13800حالة اشتباه بفيروس كورونا في دمياط

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1885 إصابة، بينها 159 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1681حالة، وبلغت إصابات الفريق الطبي 274 حالة إيجابية بينها 4 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 13800 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8207 حالة، لافتًا إلى أن الكثير ممن توفوا كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات.

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما.

وأعلنت وزارة الصحة تخصيص 15 مستشفى في محافظة دمياط للفحص و العزل لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا «الصدر، الحميات، والعام، وكفر سعد المركزي ،التخصصي ، جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر ، الهلال ،فارسكور المركزي ، ميت أبو غالب المركزي ،عزبة البرج المركزي،السرو ،الزرقا المركزي ، كفر البطيخ المركزي و الروضة المركزي و مستشفى رأس البر المركزي».