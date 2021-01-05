إغلاق 3 كافتيريات ومطاعم مخالفة في حملة بقيادة محافظ دمياط

قادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملة تفتيشية مكبرة مساء اليوم الثلاثاء، استهدفت عدداً من المطاعم والكافيتريات بمدينة فارسكور، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي جاءت بتواجد فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، برئاسة محمد عجم.

وتفقدت المحافظ، خلال الجولة، عدداً من المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وكذا التأكد من الالتزم بنسب الإشغال 50% من الطاقة التشغيلية، وفقاً لما هو مقرر للحد من التجمعات، كما اطلعت على الشهادات الصحية الخاصة بتلك المنشآت.

ووجهت المحافظ بمراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأفراد، واستخدام أدوات ورقية وبلاستيكية، والتي تستخدم لمرة واحدة، وارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأمرت "عوض"، خلال الجولة، بغلق مطعم و2 كافيتريا لمدة أسبوع، لعدم الالتزام بتلك التعليمات، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، ومضاعفة مدة الغلق في حال تكرار المخالفة، كما أكدت على اتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفات التي تم رصدها فب عدد من الكافتيريات من إشغال الطريق، وسرقة التيار الكهربائي.

وفي هذا الصدد، أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المنشآت للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي منشأة مخالفة تقوم بفض التشميع وعدم تنفيذ قرارات الغلق، كما شددت على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي منشأة تقوم بفض الشمع.