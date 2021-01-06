تعرف على خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات القديمة 2021

بدأ الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والتقديم ضمن منظومة إحلال السيارات القديمة، العمل بشكل رسمي، حيث بإمكان الراغبين في التقديم على طلب إحلال سياراتهم الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي، التقديم عبر الرابط: https://www.gogreenmasr.com/ar/login.

الموقع تلقى 500 طلبا في أول ساعة من إطلاقه

وانطلق الموقع أمس الأول بالفعل وقام عدد من المواطنين بتسجيل بياناتهم من خلاله، وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على هامش المعرض إن الموقع تلقى نحو 500 طلبا في أول ساعة من إطلاقه، لافتا إلي أن هناك إقبال شديد على المبادرة، وإن الوزارة تسعى لتوفير الوسائل الإلكترونية من أجل تسهيل عملية التسجيل.

وتستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة لكل من السيارات الملاكي والأجرة، كالتالي:

وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، للسيارات الملاكي، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة)، علماً بأن فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أبرز الأوراق المطلوبة

وعن المستندات المطلوبة من المستفيد، يوضح الموقع أنها تشمل: تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن، تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد ايجار- تمليك محل الاقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب احلالها وتجديدها).

أما عن شروط الإحلال لسيارات الميكروباص والأجرة، فتشمل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 55 سنة، أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ألا يكون قد صدرت ضده حكم فى جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد، ألا يتعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة، علماً بأن فترة السداد تصل إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

وعن المستندات المطلوبة من المستفيد، فتشمل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن، تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد إيجار- تميلك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور)، طبعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أىي ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.