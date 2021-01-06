بعد انتهاء الشبورة.. فتح طرق بورسعيد وإغلاق ميناء الصيد

أعلنت محافظة بورسعيد، فتح جميع الطرق أمام قائدي السيارات المسافرين إلي المحافظات الأخرى، اليوم، بعد توقف الحركة بسبب الشبورة المائية التى تسببت فى إغلاق طرق الخروج من بورسعيد إلي الإسماعيلية وإلى دمياط وكذلك طريق محور ٣٠ نظرا لانعدام الروية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

وشهدت بورسعيد طقس بارد حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 14 درجة في الصباح وسط غيوم كثيفة واحتمال سقوط الأمطار وزادت سرعة الرياح إلى 10كم في الساعة.

فيما أعلن مصدر مسئول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء اليوم بسبب عدم استقرار الطقس وارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار في البحر المتوسط وأوضح أن مراكب الصيد دخلت عصر أمس إلى رصيف الميناء.

وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، خاصة الصيد الفردى أو المراكب الصغيرة لما يشكله من خطورة على حياتهم.

كانت شبورة مائية اجتاحت سماء بورسعيد لليوم الرابع حجبت الرؤية عن المواطنين في شوارع المدينة وحذر المسؤولون من النزول أثناء الشبورة المائية لصعوبة الرؤية ولمرضى الحساسية ومنعت الشبورة عمل المعديات بين مجرى قناة السويس الأمر الذى جعل سكان بورفؤاد يستقلون كوبرى النصر العائم كبديل للمعديات.

وقدم الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على انجازاته لبورسعيد ومن بينها كوبرى النصر الذي أنقذهم من عناء الاحتجاز لساعات بسبب الشبورة، وقال «أحمد عثمان»، موظف من سكان بورفؤاد إن قرار إنشاء كوبرى النصر العائم أنقذهم من عذاب الاحتجاز لساعات طويلة ومنع عبورهم الضفة الأخرى من القناة بسبب توقف عمل المعديات فى الشبورة المائية.

وأضافت «أميرة محمود»، ربة منزل أنها اعتادت الإقامة لدى والدتها ببورسعيد حال نزول الشبورة لصعوبة تتقلها إلى بيتها ببورفؤاد وتوقف المعديات ساعات طويلة قبل إنشاء الكوبري واليوم عبرت الكوبرى بسهولة وسرعة وإن كانت الحركة في الشوارع مقلقة بسبب إنعدام الرؤية.