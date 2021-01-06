«جميلة القلب والمظهر».. رسائل نجوم الفن لدعم حورية فرغلي في محنتها

وجه عدد من الفنانين رسائل دعم للفنانة حورية فرغلي، بعدما اشتكت من معاناتها من العزلة وابتعاد أصدقائها المقربين عنها، وكان أول الداعمين لها الفنان محمود عبدالمغني، الذي حرص على مساندة «حورية» في المحنة التي تمر بها خلال الفترة الجارية.

ونشر عبد المغني صورة مع حورية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «كنتي وستظلي جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدثي».

ووجّه الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة دعم للفنانة حورية فرغلي قائلاً، «جميلة القلب والمظهر حورية فرغلي، كل اللي اشتغل معاكي وعرفك عن قرب شهدلك بطيبة القلب وجمال الروح، وحبك للجميع، ماتزعليش إن الكل اتلهى لأن ده حال الدنيا، وكل واحد بيعافر في اتجاه، وبينشغل حتى عن أقرب ناس ليه، بس اللي لازم تعرفيه إن الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعي أحسن من الأول».

«بقالي عشر شهور محبوسة في أوضة نومي، ومش بستطعم وفقدت حاستي التذوق والشم» هكذا تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن معانتها خلال الفترة الأخيرة بعدما ابتعد أصدقاؤها عنها بسبب تغير شكل أنفها حيث تعرضت للسقوط من أعلى حصان وأجرت 7 عمليات تجميلية لأنها ولكنها باءت بالفشل، ومن ثم قررت الابتعاد عن الوسط الفني، حتى يتم شفاؤها.

قدمت «حورية» ما يقرب من 40 عملاً فنياً خلال 7 سنوات كانت البداية من خلال فيلم «كلمني شكرا»، ومسلسل حكايات بنات، الذي حقق صدى واسعا عند عرضه، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الفنية.

وطالبت «حورية» جمهورها بالدعاء لها، «عايزة كل الناس اللي بتحبني تدعيلي، ربنا يخرجني من المحنة دي على خير، لأني محتاجة الدعاء، خاصة أنني لا أخرج من المنزل منذ فترة، وأنتظر السفر للخارج للقيام بآخر عملية من المقرر أن تكون جيدة لي بعد فترة من المعاناة».