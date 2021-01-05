حورية فرغلي عن التنمر بها: الناس بتشبهني بمايكل جاكسون

علقت الفنانة حورية فرغلي على ابتعادها عن الوسط الفني، بسبب تغير ملامحها نظرا لعمليات التجميل التي أجرتها نتيجة لإصابتها بكسر في أنفها، وحملات التنمر التي تعرضت لها، قائلة «أنا بشتغل وبقدم أحلى ما عندي، ولما حصلت غلطة في مناخيري، فالناس بتشتم وبتتكلم كلام وبتقول ألفاظ مش كويسة، وأنا بنت في الآخر، ومفيش حد اتكلم عن الشغل، ومحدش بيركز في الدور أنا عملته إزاي، والموهبة اللي عندي».

كلام الناس بيوجع

وأضافت حورية فرغلي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «الناس بتقولي أنا شبه مايكل جاكسون، وكفاية عليكي كدة أقعدي في بيتكم بقى، الناس بتكلم كلام يوجع».

ووجهت حورية، كلمة لمحبيها ومعجبيها، قائلة «أنا كمان بحبكم أوي، ونفسي أرجع بأعمال أقوى من اللي فاتت بكتير، والناس تحبها أكتر من اللي عملته، وفيه كذا حاجة بقراها لسة مخدتش قرار فيها، وهسافر أمريكا أعمل كونسولتو، وأدعولي لما أرجع أعمل حاجة حلوة».

وتجري حورية فرغلي، حاليا عمليات في أنفها، لفقدها حاستي الشم والتذوق، وتغير صوتها وقدرتها على الكلام بشكل طبيعي، وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تعرضت لانتقادات جارحة بعد تقديمها لآخر أعمالها الفنية الذي كان منذ عامين، وهو مسلسل «مملكة الغجر» مع الفنانة فيفي عبده.

وتوجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان أول ظهور فني لها من خلال فيلم «كلمني شكرا» لتبدأ بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.

وقدمت حورية عدد من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل «ساحرة الجنوب»، والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.