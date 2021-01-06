الغرامات المقررة على مخالفات القطارات.. تصل لـ420 جنيها

حددت الهيئة العامة لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، الغرامات التي يتعرض لها رواد السكك الحديد من المخالفين للتعليمات والإرشادات التي حددتها الهيئة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الغرامات المقررة على الأفعال المرتكبة بالقطارات والمحطات، أنواعها وقيمة كل غرامة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الغرامات المقررة على الافعال المرتكبة بالقطارات والمحطات

ـ الغرامة المقررة للركاب المخالفين داخل القطار دون تذاكر بالدرجة الثانية ذات التهوية قدرها 50 جنيها للفرد.

ـ غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار وليس معهم ما يخول لهم حق الركوب لتصبح 50 جنيها، بالقطارات المكيفة و الروسي «ذات تهوية».

ـ غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار لتصبح 20 جنيهاً، بالقطارات المميزة والمطورة والضواحي.

ـ الغرامة المقررة علي التدخين داخل العربات أو بين طرقاتها وأثناء رحلة القطار أو اثناء توقفه وبالمحطات، 70 جنيها.

ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، 50 جنيها.

ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها علي الخطوط، 200 جنيها.

ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، 200 جنيه.

ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال، 420 جنيها.

ـ إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات، 50 جنيها.

ـ ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة، 50 جنيها في المكيف، و20 جنيها بالدرجة المميزة.

ـ حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليه لائحة الطرود، 420 جنيها.

ـ غرامة عدم ارتداء الكمامة 50 جنيها.

ـ العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، 50 جنيها.

ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك، 50 جنيها.

الغرامات المقررة على تذاكر السفر

ـ عربات TOP VIP، غرامة 300 جنيه.

ـ الاستنلس استيل Vip، غرامة 70 جنيها.

ـ الإسباني والفرنساوي، 30 جنيها.

ـ الثالثة تهوية، 50 جنيها.

ـ الدرجة المحسنة، 20 جنيها.

ـ الثانية المميزة، 20 جنيها.

ـ المطورة، 20 جنيها.

ـ الضواحي، 15 جنيها.

ونوهت الهيئة بأنّه حال رفض الراكب المخالف دفع الأجرة والمصاريف الإضافية المقررة داخل القطار، يتم استدعاء نقطة القطار للتحفظ على الراكب المخالف لتسليمه لأول محطة يقف عليها القطار بمعرفة مشرف القطار ونقطة حراسة القطار ويسلم الراكب للمحطة.