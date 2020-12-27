مصدر يحذر المحلات والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية: الغرامات والغلق في انتظاركم

قال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية حريصة على سلامة المواطنين، وكذلك تنفيذ الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى شن حملات متواصلة لمتابعة تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

وأضاف المصدر، أنه يتم على مدار اليوم توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحال العامة، محذرًا المخالفين من تطبيق الإجراءات القانونية.

38 ألف سائق مخالف

وأكد المصدر، ضبط 8 آلاف قضية تموينية متنوعة متعلقة تتعلق بمنتجات خاصة بمواجهة فيروس كورونا، و780 قضية في مجال منع تداول الشيشة بالمقاهي بمضبوطات بلغت 4064 شيشة، مع غلق 3693 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، فضلًا عن ضبط 38 ألف سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة، مشددًا على أن الحملات لم تتوقف منذ شهر مارس الماضي، حيث يتم التأكيد على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

تعليمات فرض الحظر

وفى وقت سابق، قال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن الأجهزة الأمنية لم يصلها أي قرارات بشأن فرض حظر التجوال، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وذكر المصدر، أنه في حال صدور قرارات بفرض حظر التجوال فإن الأجهزة الأمنية ستحمل على عاتقها مهمة تنفيذه وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في فرض الحظر عقب إقراره في شهر أبريل الماضي، وتابعت تنفيذ القرارات اللاحقة له والمتعلقة بتدابير التعامل مع كورونا.

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