"التضامن" تطلق تطبيقا جديدا للتعرف على الأطفال المفقودين

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، تطبيقًا جديدًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف التعرف على الأطفال المفقودين من ذويهم، حتى يسهل التعرف عليهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

تفاصيل التطبيق

1- يتم التقاط صورة الشخص في الشارع.

2- إرسال الصورة للوزارة عبر التطبيق، حتى تتمكن من التعامل معه.

3- يقوم فريق التدخل السريع بالوزارة بإلحاق الطفل بمؤسسة حتى يتم الوصول لأسرته، أو تسليمه لأسرته على الفور حال توفر بياناتهم.

4- التطبيق يشمل المسنين المفقودين أيضًا، ونشر صورهم على التطبيق.

5- يتم تصوير جميع الأطفال في مؤسسات الرعاية في المراحل المختلفة، حتى يتعرف عليهم ذويهم.

6- من خلال تطبيق المفقودين يتم الإبلاغ عن الموجودين في الشارع الذين يحتاجون إلى دعم.

7- يتعامل فريق التدخل السريع مع المتواجدين بالشارع، وفي حال تم اكتشاف أنهم مرضى نفسيين يتم إيداعهم مؤسسات الصحة النفسية لعلاجهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

أطفال بلا مأوى

يعمل برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، في القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والفيوم، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد.

وضع صورة أي طفل يتم التعامل معه بالشارع

يتعامل البرنامج منذ بدايته مع الأطفال المتواجدين بالشارع، سواءً بلا مأوى أو الذين يعملون أعمالًا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، ومن خلال تطبيق «أطفال مفقودة» يقوم الفريق بوضع صورة الطفل.

65 % نسب إشغال دور الأيتام

وأكدت وزارة التضامن، أن هناك نحو 11 ألفًا و234 طفلًا بنسبة إشغال 65%، متواجدين في 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، مشيرة إلى تقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ورعاية كبار السن وغيرهم.