رفض سحب العينات.. 30 دقيقة نزهة لمصاب بكورونا في «عزل قفط»

رفض مصاب بفيروس كورونا، من ذوي الاحتياجات الخاصة، محتجز بمستششفى قفط التعليمي بقنا، سحب مسحة من الأنف للوقوف على حالته، إثر تعرضه لحالة نفسية سيئة، طلب على إثرها من الأطباء الخروج لحديقة المستشفى للترويح عن نفسه.

يقول الدكتور وائل حجاجي، المشرف الطبي على فريق عزل مستشفى فقط التعليمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المريض من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى «م.م»، 34 عامًا، مصاب بفيروس كورونا ودخل بتاريخ 31 ديسمبر الماضي ومعه والدته، وحالته النفسية كانت سيئة ورفض سحب عينات الدم وغيرها من العينات للاطمئنان على صحته وبيان مدى توغل الفيروس في جسده.

وأضاف: «وفرنا له فلاشة بها مسلسلات وغيرها من الأشياء الترفيهية، اعتقدنا أنها قد تغير من حالته النفسية ويستجيب لنا إلا أنه رفض».

وأضاف «حجاجي»: « عندما تقربنا منه مرة أخرى، طلب منا الخروج لشم الهواء، وبالفعل طلبت من الفريق الطبي، الدكتور أبوالحسن الشاذلي، نائب مدير مستشفى فقط، والدكتور محمد حسين اخصائي باطنة، والدكتور، محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي في المستشفى، تأمين مسار آمن ومعقم في حديقة المستشفى، تحت إشراف الدكتور، أحمد كمال مدير مستشفى فقط التعليمي للعزل».

وأوضح أن المريض خرج برفقتهم وبعض الممرضين، إلى الحديقة وتناولوا معه المشروبات والتقطوا الصور، وتغيرت حالته النفسية: «مكثنا على هذا الحال 30 دقيقة في الحديقة حتى طلب منا أن نسحب منه العينات المطلوب، وبعد سحبها تأكدنا أن نسبة الشفاء ترتفع لديه».

وأكد أن حالته النفسية طيبة، وأنه تلقى إشادة من أسرته على ما تم لعلاجه ورفع روحه المعنوية وخاصة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث كان يعامل معاملة خاصة من قبل الأسرة والمحيطين به.

كان الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى فقط التعليمي ، صرح إن إجمالي حالات التعافي في المستشفى وصلت إلى 34 حاله منذ دخول المستشفي كحجر صحي، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى الحجر الصحي ومع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المرضي.