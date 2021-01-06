4 خطوات لتحويل الحجز من إعلان لآخر بالإسكان الاجتماعي

خدمات عدة تتيحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، ومن ضمن تلك الخدمات هى إمكانية التحويل من إعلان لآخر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

ويمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، التحويل بين إعلانات الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وذلك لمن انطبقت عليهم شروط الحجز، وبأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، ولكن بشروط وخطوات محددة.

وفقًا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، تتمثل خطوات التحويل من إعلان لآخر، في الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم القيام بتحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني، ثم إعادة تحميل الموقع بعد ملء البيانات وتوقيعة، وبعد قبول الطلب يتم التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يوما من تاريخ نتيجة القبول، كما يتم سداد 35 جنيها جدية التحويل.

ويتم إغلاق تلقي طلبات التحويل من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، حيث يتوقف عامل نجاح طلب التحويل، على القيام بعمل تلك الخطوات، لأنه لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

وتمثلت شروط التحويل بين إعلانات الإسكان الاجتماعي في عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز، أو من سبق له التخصيص، أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المتقدم عليه.

وفي حال قبول الطلب بعد دراسته، يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

ويقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه فى حالة سحب العميل مقدم الحجز فى أحد الإعلانات، لا يمكن التقديم عليه مرة أخرى، لأنه يعتبر بمثابة تنازل عن الوحدة، ولكن عليه التقديم فى إعلان آخر.