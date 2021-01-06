فيديو.. الإسكان: أنفقنا 63 مليار جنيه لإنشاء وتطوير المدن في 6 سنوات

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الاستثمارات التي تم إنفاقها خلال 6 سنوات بملف الإسكان بلغت 63 مليار جنيه، حيث عملت الوزارة على 3 محاور رئيسية، المحور الأول كان تطوير المدن بالمناطق القائمة بالفعل، والمحور الثاني هو تنفيذ وحدات سكنية ومشروعات خدمية وشبكات طرق لكي تربط بين المجتمعات العمرانية وبعضها البعض والتي كانت الوزارة شرعت في تنفيذها بداية من عام 2014، والمحور الثالث، كان تصميم مدن جديدة حيث تم إنشاء وتدشين 8 مدن، لتصبح خطة الوزارة تشمل تطوير القائم وتنفيذ خدمات لأهالي المحافظات وتطوير العمران القائم بالمدينة.

13.2 مليار جنيه بقطاع الإسكان والمدن الجديدة

وأضاف خطاب، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم إنفاق 13.2 مليار جنيه بقطاع الإسكان وتم إنشاء وحدات سكنية بالمدن الجديدة والمدن القائمة، بما يزيد عن 130 ألف وحدة سكنية، مما استلزم تنفيذ مرافق وطرق وخدمات، مشيرا إلى تطوير الوزارة حوالي 94 منطقة بتكلفة 389 مليون جنيه، بالإضافة لبناء وحدات سكنية بديلة للأماكن العشوائية، والتي بلغت حوالي 37 ألف وحدة سكنية، وتم إنفاق 11.3 مليار جنيه بقطاع الطرق، حيث تم تنفيذ 900 كيلو طرق قومية ورئيسية لربط شرق وغرب النيل وشبكة طرق داخلية بالمدن الجديدة مما وفر فرص عمل ووفر المرونة.

271 مشروع توصيل مياه للشرب والصرف الصحي

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم تنفيذ مرافق حوالي 271 مشروع توصيل مياه للشرب والصرف الصحي، وتدعيم الشبكات القائمة لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي، وحوالي 1354 مشروع إحلال وتنفيذ للشبكات والذي تكلف حوالي 3.6 مليار جنيه، بداية من 2014 وحتى الآن.