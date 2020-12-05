الإمام الأكبر ناعيا طه حبيشي: انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- صديقه وزميله العزيز، فقيد العلم والعلماء، العالم الجليل الدكتور طه الدسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمرشح لعضوية هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية اليوم السبت.

وأكد الإمام الأكبر، وفقاً لبيان الأزهر، أن الفقيد الراحل فارقنا إلى دار الحق وبقي بيننا علمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية، وبموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، أثرت كتبه ومؤلفاته المكتبة العلمية، وانتشرت محاضراته عبر الإنترنت لينهل منها طلاب العلم والمعرفة من كل مكان.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء في وفاة واحدٍ من أكابر علماء الأزهر الأجلاء المدافعين عن الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، إلى أسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه وكل أهل العلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزقنا وأهله الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وفاة الدكتور طه حبيشي أحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء

وتوفي صباح اليوم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية بمستشفى السلام الدولي.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.

البحوث الإسلامية ينعي الدكتور طه حبيشي

ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور طه الدسوقي حبيشي.

وأكد المجمع، في بيان له أن المفكر الإسلامي -رحمه الله- أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.