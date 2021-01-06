الانتهاء من حصر وترقيم الثروة الحيوانية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بحصر وترقيم الثروه الحيوانية بكافة قرى ومراكز المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة واضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، للمساهمة فى تطوير الخطط والبرامج المناسبه للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وزيادتها، وكذلك الوقوف على الاحتياجات الفعلية من تطعيمات ضد أي أمراض، وتقديم الخدمات للمربين لرفع الإنتاجية.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع إدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، انتهت من حصر الثروة الحيوانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بإجمالي 534502 رأس، موزعة على 144560 أبقار، و138890 جاموس، و115515 أغنام، و90077 ماعز، و900 إبل، و44560 دواب.

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن أعمال الحصر والترقيم للثروة الحيوانية تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة، لتحديث قاعدة بيانات الثروة الحيوانية لوضع استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة الحيوانية، وتحديد الإحتياجات الفعلية ومتابعة معدل أداء الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، إلى إجراء رصد نشط للأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية واللستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها، مشيرًا إلى شن حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.