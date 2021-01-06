مجلس مدينة الزقازيق: استقرار حالة مصابي حريق فرن الشرقية

قال المهندس نبيل فاروق، رئيس مجلس مدينة الزقازيق، إن غرفة العمليات بمحافظة الشرقية، تلقت أول أمس الاثنين، بلاغا بوجود حريق بأحد الأفران السياحية، بمنطقة القومية، بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم الدفع بعربات الدفاع المدني والحرائق، وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق، كاشفا أن الحريق نتج عنه إصابة 7 أفراد وتم نقلهم جميعا إلى مركز الحروق الرئيسي بالمستشفى، وخرج أمس 3 منهم، ومازال هناك 4 مصابين يتلقون العلاج بالمستشفى، بينهم 3 نسبة الحروق بأجسادهم 25%، وحالتهم مستقرة، ومصاب وحيد بالعناية المركزة.

فريق عمل لمتابعة الاشتراطات الأمنية والحماية المدنية بأفران ومحال المحافظة

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، أنه بالفعل هناك حاليا فريق عمل من الإدارة الهندسية ومكتب السلامة والصحة المهنية، للمرور على المحلات والأفران، للتأكد من توافر الاشتراطات الأمنية والحماية المدنية بهذه الأماكن، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف هذه الاشتراطات.

الالتزم بالاشتراطات الأمنية حماية للجميع

ودعى رئيس مجلس مدينة الزقازيق، بضرورة التزام تلك المحال والأفران، بالاشتراطات الأمنية، وذلك لحماية لأصحاب تلك المحال والعاملين معهم، وفي نفس الوقت حماية للسكان الموجودين بنفس المبني والمارة بشوارع تلك المحال.

وكان قد نشب حريق هائل بمخبز بلدي بمدينة الزقازيق، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز به، ونتج عن ذلك إصابة 8 من العمال بحروق والتهت النيران جميع محتويات المخبز.