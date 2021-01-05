محافظ أسيوط ورئيس شركة المياه يفتتحان العيادة الطبية الشاملة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، العيادة الطبية الشاملة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، في مقرها بمركز خدمة العملاء والتدريب الرئيسي بخزان غرب، لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي، تضامنا مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض المزمنة وغير السارية.

حضر الافتتاح المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، ولفيف من قيادات شركة مياه الشرب، ورؤساء القطاعات.

بدأ الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للعيادة، ثم تفقده بمشتملاتها الداخلية والخارجية كافة، وخضع المحافظ لاختبارات قياس الضغط والسكر، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واستمع «سعد» إلى شرح من أطباء العيادة عن إمكانيات العيادة، والخدمات الطبية التي تقدم للعاملين بالشركة.

وأشاد محافظ أسيوط بفكرة العيادة الطبية التي تؤكد على الفكر الخدمي الذي تحمله الشركة ضمن خدماتها المتعددة، والتي تقدمها للعاملين بمجالاتهم كافة، حرصا على توفير سبل العيش الكريم، وتحقيق آليات الحياة الكريمة التي تكون المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس شركة المياه، إلى أن العيادة الطبية (الكرفان الطبي المتخصص) تعد الأولى من نوعها على مستوي الشركة لتقديم خدمات طبية للعاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلي أنها مدعمة بأحدث الأجهزة الطبية لقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة وأنبوبة أكسجين وجهاز رسم قلب وجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم، ومستلزمات طبية أخرى.

ولفت رئيس الشركة، إلى أن العيادة الطبية تقدم خدماتها لمتابعة الحالات المرضية للعاملين الراغبين في التوجه للتأمين الصحي (في الفترة الصباحية)، ومتابعة الحالات المرضية من العاملين بالشركة، وأصحاب الأمراض المزمنة (في الفترة المسائية) كرسالة تحملها الشركة، وتسعى بتحقيقها بشتي السبل، حفاظا على صحة وسلامة العاملين.