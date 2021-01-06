غلق 10 مساجد بالإسماعيلية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترزاية

قال الشيخ مجدي بدران مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية إن المديرية أغلقت 10 مساجد بنطاق المحافظة لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأضاف، في تصريح له، اليوم، أن قرار الغلق جاء لمدة 15 يوما مشيرا إلي أن المصلين لم يلتزمو بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وتابع: «على جميع رواد بيوت الله عز وجل الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي حيث ستكون المديرية مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تتأتى بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق».

واستكمل: «أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة».

وقالت مصادر بالمديرية إن أكبر نسبة من المساجد التي جرى غلقها تواجدت بمركز ومدينة التل الكبير بالمحافظة مشيرا إلى تكليف لجان التفتيش بمتابعة المساجد بالمركز والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع يوميا الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد المحافظة، مشيرا إلي التأكيد على ضرورة تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد وتكليف المفتشين لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

وتجري مديرية الأوقاف التحذير لجميع العاملين في المساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي، وعدم السماح لأي مصل دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه.