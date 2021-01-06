تعليم الكبار: كورونا تسبب بانقطاع 1.6 مليار شاب حول العالم عن الدراسة

أكد الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن نسبة الأمية في العالم العربي وصلت إلى 21% وقد تزداد مستقبلا بسبب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا تسبب في انقطاع 1.6 مليار شاب عن التعليم حول العالم، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بعمل جبار لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال «عمري»، خلال احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية، تحت شعار «التجارب العربية الرائدة في تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا» عبر الفيديو كونفرانس، إن مصر تتعامل بصورة احترافية للتصدي لفيروس كورونا، والدولة تركت مساحة كبيرة للتعامل مع أزمة كورونا في تعليم الكبار، وتم إغلاق نحو 50 ألف فصل لمحو الأمية بسبب كورونا، وهناك استراتيجية لإعلان الوطن العربى بلا أمية خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أن الهيئة تستثمر طلاب الجامعات والمنظمات لتقديم العون وتحقيق حلم القضاء على الأمية، مؤكدا أن هناك تحديات فى القضاء على الأمية وتعليم الكبار منها عدم وجود معلم متخصص للعمل بفصول محو الأمية، ولكن يتم إعداد معلم للعمل في فصول تعليم، إضافة إلى النظرة الدونية للأمية وفقد الدعاية الإعلامية، وأيضا بعض العادات والتقاليد فى كثير من المناطق وضعف التمويل فى بعض الدول العربية والافتقار لأنشطة داعمة للمتعلم وضعف استخدام التكنولوجيا في فصول محو الأمية.

ونوه عمري، إلى أن معلمي محو الأمية يتعاملون مع الدارسين بالشكل التقليدي، باستخدام «الورقة والقلم والطباشيرة»، الأمر الذي يعني أن التكنولوجيا ستستمر عامل مساعد في عملية التعلم وليست بديلًا للمعلم.

وأوضح أن هناك خطة لإعلان مصر خالية من الأمية قبل 2030، وأن 20 جامعة مصرية ألزمت طلابها بمحو أمية عدد معين كشرط أساسي في الحصول على شهادتهم الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية بها ما يقرب من 3.5 مليون طالب، الأمر الذي يعني انتهاء الأمية في مصر خلال عام، إذا ما قام كل طالب بمحو أمية 5 أشخاص فقط.