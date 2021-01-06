مبادرة شبابية في العريش لتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا

دشن عدد من النشطاء بمدينة العريش مبادرة لتوفير أسطوانات أكسجين لمرضى فيروس كورونا أثناء الحجر المنزلي.

وقال «إسلام عروج»، أحد المشاركين في المبادرة إن 4 أسطوانات تبرع بها رجال أعمال، من أهالى مدينة العريش، لتخصيصها إلى مرضى كورونا الخاضعين للعزل المنزلي.

وأضاف أن الجهاز الخامس تبرعت به نقابة الصيادلة، وأن الآجهزة جميعها سوف تبقى رهن احتياج أي مريض فى العزل المنزلى، وسوف يتم العمل من خلال فريق تطوعى من الممرضيين والأطباء من أبناء العائلات، مع وضع ألية جيدة بعد دراستها مع الجهات الطبية المختصة.

وأضاف محمد الخليلي، أحد اللمشاركين في المبادرة أنه تم العرض على رجال أعمال أخرين من أهالى سيناء لزيادة أعداد الاجهزة، وأن الحملة التطوعية مفتوحة أمام الجميع بالمساعدة، والأجهزة سوف يتم وضعها فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، وبشكل مبدئى تم اختيار دواويين العائلات لتكون حجرا منزليا للحالات المصابة.

وأضاف أن هناك عددا لا يقل عن 12 شخصا من أطباء وتمريض أنضموا للفكرة، وسوف يكونون على أتم الاستعداد للمساعدة حال الانتهاء من وصول عدد أخر من الأجهزة من القاهرة لشمال سيناء.

وكان عددا من النشطاء ناشدوا رجال الآعمال من أبناء سيناء ضرورة التبرع بأجهزة تنفس لمرضى الحجر المنزلى بدلا من عملية الزحام والإختلاط الموجودة فى مستشفى العريش العام، مؤكدين أن حالة المستشفى وسعته لن تتمكن من علاج جميع المصابين سواء بالكورونا أو المشتبه في إصابتهم.