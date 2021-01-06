التعليم: استكمال مناهج الترم الأول أونلاين حتى 15 يناير بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار واستكمال شرح مناهج الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية حتى 15 يناير الحالي أونلاين، بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي قرارات بحذف أي أجزاء من المناهج، وأنّ الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إنّ الدراسة منتظمة أونلاين عبر المنصات والقنوات التعليمية، وهناك متابعة من الوزارة بشكل يومي على دخول الطلاب على المنصات الإلكترونية، موضحا أنّ هناك إقبال كبير من الطلاب على الدروس الإلكترونية، حيث يتم توفير المناهج بشكل منتظم، ووفقا للمقررات الدراسية، خاصة على القنوات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ إجازة منتصف العام الدراسي الحالى 2020-2021، ستبدأ يوم 16 يناير الجاري وحتى 20 فبراير المقبل، مؤكدا أنّ الوزارة فى هذه الفترة ستضع كل السيناريوهات الممكن تنفيذها لاستمرار الدراسة، وعقد الامتحانات، ولا حديث عن الامتحانات في الوقت الحالي، نظرا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأشار شوقي، إلى إطلاق مجموعة من القنوات لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق جدول بث أسبوعي تم الإعلان عنه بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، إضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة، ويتم بث القنوات فضائيًا وعبر البث الأرضي، وإعلان جدول البث أسبوعيًا على صفحة الوزارة عبر الفيس بوك والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ونوه وزير التربية والتعليم، بأنّ الوزارة تقوم بمجهود جبار لإنجاح العام الدراسي الحالى رغم التحديات والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر مستمرة، مؤكدا أنّ الوزارة لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع الموقف الحالي، بشأن كورونا، كما فعلنا في الترم الثاني العام الدراسي الماضي وقت ظهور الجائحة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت العديد من المنصات التعليمية لتوضيح طرق استخدامها، مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية، وهى كالتالي:

1- المكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg

تضم محتوى علمي رقمي للمراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية)، فضلاً عن إتاحة أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

2- منصة التواصل Edmodo.org

أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على نحو 60 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

3- إطلاق منصة الحصص الإلكترونية https://www.hesas.eg

توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أون لاين، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

4- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg

المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع.

5- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية عبر اليوتيوب.

6- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg

وهي منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال العام الدراسي 2019/2020، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

7- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg

وهي منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية التي أعلنت عنها مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية.